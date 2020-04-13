13 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которое наделяет МЧС и Росгвардию правом составлять протоколы о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также правом составлять протоколы о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации надели должностные лица Росжелдора, Росатома, Роскосмоса и Минпромторга.
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