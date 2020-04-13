13 апреля. Mossovetinfo.ru – Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которое наделяет МЧС и Росгвардию правом составлять протоколы о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Также правом составлять протоколы о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации надели должностные лица Росжелдора, Росатома, Роскосмоса и Минпромторга.