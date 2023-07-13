 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Власть     21.08.2023 07:01

Правительство не поддержало запрет на импорт БАДов из недружественных стран

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  БАД  пошлины  запрет  потребители 

21 августа — Mossovetinfo.ru — Власти не поддержали заградительные пошлины 220% на импорт БАД из недружественных стран, - эксперты считают, что она может негативно отразиться на потребителе, сообщает РБК.

Запретить импорт в Россию биодобавок из недружественных стран или ввести заградительные пошлины 220% (такой размер налога по сути, равнозначен полному запрету) на их ввоз предлагал Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП).

Инициатива о повышении пошлин рассматривалась на заседании рабочей группы правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции в начале 2023 года 15 августа. В пресс-службе Минэкономразвития подтвердили, что «данная инициатива не была поддержана», но за подробностями рекомендовали обратиться в Роспотребнадзор. РБК направил запрос в ведомство.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
БАД  пошлины  запрет  потребители 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

07:01 Власть Правительство не поддержало запрет на импорт БАДов из недружественных стран

06:40 Общество Центральный аппарат «Движения первых» тратит на свою работу 4 млрд в год

14:15 В России «Луна-25» прекратила свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны - Роскосмос

08:25 Город (Москва и область) Дожди, гроза, град ожидаются в столичном регионе в воскресенье - ГУ МЧС

11:01 В России Президент провёл совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону

Актуальные материалы

17:39 Город (Москва и область) Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

13:44 В России Ослабление рубля может отразиться в ценах в большем объеме - ЦБ РФ

10:14 Город (Москва и область) Московский урбанистический форум — 2023 — самый масштабный в своей истории - Сергунина

13:02 Власть В России не будет новой волны мобилизации после ухода с фронта ЧВК "Вагнер" — Картаполов

16:42 Другое До 6 км/ч ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах в Казахстане

16:20 Общество Путин: «сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru