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Власть     27.04.2021 19:11

Правительство подготовило изменения в закон для бесплатного подключения домов к газу

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Теги:  Правительство РФ  Александр Новак  газ  газификация 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Правительство РФ подготовило поправки в закон о газификации, которые снимут с потребителей расходы по подключению домов к газу, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил довести газ до участков граждан в газифицированных поселках без финансирования с их стороны. Поручение необходимо исполнить в 2021-2022 годах.

По словам вице-премьера, согласно поправкам к закону о газификации, отвечать за подключение домохозяйств к газу будут газораспределительные организации. Таким образом, с граждан снимут расходы на подведение газопровода от своего участка до поселкового газопровода.

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Теги: 
Правительство РФ  Александр Новак  газ  газификация 

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