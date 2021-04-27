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Власть
27.04.2021, 19:11
Правительство подготовило изменения в закон для бесплатного подключения домов к газу
27 апреля. Mossovetinfo.ru — Правительство РФ подготовило поправки в закон о газификации, которые снимут с потребителей расходы по подключению домов к газу, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» в...
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Власть
27.04.2021, 17:14
Путин и Зеленский не будут обсуждать урегулирование на Донбассе - Песков
27 апреля. Mossovetinfo.ru — Урегулирование конфликта на Донбассе не может быть целью возможной встречи президентов России и Украины, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. ...
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Власть
27.04.2021, 15:56
Путин призвал избегать пустословия на выборах в Госдуму
27 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании призвал на предстоящих выборах в Госдуму избегать пустословия...