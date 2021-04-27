Власть 27.04.2021, 15:56 Путин призвал избегать пустословия на выборах в Госдуму

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании призвал на предстоящих выборах в Госдуму избегать пустословия...