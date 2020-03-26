26 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий полномочия Кабмина по защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций, документ размещен в электронной базе данных Госдумы.



Согласно законопроекту, правительство получит право вводить режим повышенной готовности или режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, либо в отдельных частях страны.



Кроме того, законопроект предполагает наделение правительства полномочиями по установке правил поведения в режиме чрезвычайной ситуации, которые будут обязательны «для исполнения гражданами и организациями».