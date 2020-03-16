16 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство России рассматривает вопрос об авансировании обязательных платежей, пенсий и других социальных выплат, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник.



Сообщается, что данные меры поручено проработать для решения об их реализации в связи с распространением заболевания коронавирусом.