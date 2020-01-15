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Власть     15.01.2020 16:36

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку

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Теги:  Владимир Путин  Дмитрий Медведев  Правительство РФ  отставка 

15 января. Mossovetinfo.ru – После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию правительство России в полном составе уходит в отставку, об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как заявил на встрече правительства с президентом после оглашения послания глава Кабмина, предложенные президентом поправки изменят баланс различных ветвей власти в стране.

«В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», - заявил Медведев.

Путин поручил уходящему кабинету министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Кроме того, Путин заявил о намерении ввести должность заместителя секретаря Совета Безопасности РФ и предложить этот пост Дмитрию Медведеву.

Ранее в среду, в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России предложил внести в Конституцию страны ряд поправок.


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Теги: 
Владимир Путин  Дмитрий Медведев  Правительство РФ  отставка 

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