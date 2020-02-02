Правительство внесло короновирус в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Правительство РФ внесло короновирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Документ, подписанный председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликован на сайте кабинета министров.



Вспышка неизвестной пневмонии произошла в конце декабря в китайском городе Ухань, который находится в центральной части страны. Возбудитель болезни был установлен – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 14,5 тысячи, более 300 человек погибли.



С 1 февраля из-за эпидемии коронавируса Россия приостановила авиасообщение с Китаем. Отменены отменены все рейсы, кроме регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Также сохранены регулярные рейсы китайских авиалиний в Москву. Все рейсы в Китай и из Китая осуществляются только из терминала F аэропорта Шереметьево.



Российские власти с 1 фквралполеты в Китай (кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг), эвакуировать из Хубэя около 650 находящихся там россиян, закрыть границу на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией и временно отменить рабочие визы для граждан КНР. С 2 февраля в двух районах Приморья, которые граничат с Китаем, введен режим чрезвычайной ситуации.



В Москве создан оперативный штаб по мониторингу и координации ситуации с коронавирусом. Власти Москвы взяли под контроль гостиницы и места массовых скоплений туристов. В случае необходимости туда будут высланы оперативные медицинские бригады, которые проведут осмотр всех присутствующих.



Также принято решение о закупке дополнительных средств защиты, медицинского оборудования, ручных дозаторов идентификаторов, респираторов и защитных костюмов, которые могут потребоваться врачам. Городские власти совместно с Роспотребнадзором работают над оперативными поставками в столицу современных тест-систем, которые способны оперативно и точно выявлять коронавирус.