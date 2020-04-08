8 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России выделило регионам из резервного фонда более 33,4 миллиарда рублей на оснащение и переоснащение коечного фонда для больных коронавирусом, соответствующее распоряжение обубликовано на официальном сайте кабмина.
Средства выделены на оборудование создаваемого и перепрофилируемого коечного фонда системами централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом).
Ранее власти Москвы выделили 5 миллиардов рублей на перепрофилирование федеральных больниц, находящихся на территории Москвы, для лечения зараженных коронавирусом, а также на закупку необходимого медицинского оборудования и лекарств.
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