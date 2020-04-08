8 апреля. Mossovetinfo.ru – Правительство России выделило регионам из резервного фонда более 33,4 миллиарда рублей на оснащение и переоснащение коечного фонда для больных коронавирусом, соответствующее распоряжение обубликовано на официальном сайте кабмина.



Средства выделены на оборудование создаваемого и перепрофилируемого коечного фонда системами централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом).



Ранее власти Москвы выделили 5 миллиардов рублей на перепрофилирование федеральных больниц, находящихся на территории Москвы, для лечения зараженных коронавирусом, а также на закупку необходимого медицинского оборудования и лекарств.