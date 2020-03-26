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Власть     26.03.2020 08:57

Прибывающих в Россию людей будут тестировать на коронавирус

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Теги:  коронавирус  тестирование  Правительство РФ 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство дало поручение Минтрансу РФ совместно с Роспотребнадзором и региональными органами исполнительной власти с 26 марта организовать тестирование на коронавирус, всех граждан, которые прибывают из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, поручение опубликовано на официальном сайте кабмина.

Поручено проводить термометрию, а также забор биоматериала на выявление коронавирусной инфекции. Кроме того, всем прибывающим из других стран будет вручаться постановление Главного санитарного врача России о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.

С 27 марта правительство полностью отменяет авиасообщение с другими странами, за исключением рейсов, которыми граждане России вывозятся на родину из других стран.


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Теги: 
коронавирус  тестирование  Правительство РФ 

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