26 марта. Mossovetinfo.ru – Правительство дало поручение Минтрансу РФ совместно с Роспотребнадзором и региональными органами исполнительной власти с 26 марта организовать тестирование на коронавирус, всех граждан, которые прибывают из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, поручение опубликовано на официальном сайте кабмина.



Поручено проводить термометрию, а также забор биоматериала на выявление коронавирусной инфекции. Кроме того, всем прибывающим из других стран будет вручаться постановление Главного санитарного врача России о нахождении на дому в режиме изоляции на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию.



С 27 марта правительство полностью отменяет авиасообщение с другими странами, за исключением рейсов, которыми граждане России вывозятся на родину из других стран.