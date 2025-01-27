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Власть     07.02.2025 20:42

Принята отставка Губернатора Новгородской области Андрея Никитина

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Теги:  Новгородская область  Никитин  губернатор  отставка  Путин  указ 

7 февраля — Mossovetinfo.ru — 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ согласно которому принял отставка Губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Указ вступил в силу.

«1. Принять отставку Губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в указе, подписанном Президентом России.

Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года.

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Теги: 
Новгородская область  Никитин  губернатор  отставка  Путин  указ 

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