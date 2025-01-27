Принята отставка Губернатора Новгородской области Андрея Никитина

7 февраля — Mossovetinfo.ru — 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ согласно которому принял отставка Губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Указ вступил в силу.



«1. Принять отставку Губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в указе, подписанном Президентом России.



Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года.