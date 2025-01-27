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Принята отставка Губернатора Новгородской области Андрея Никитина
7 февраля — Mossovetinfo.ru — 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ согласно которому принял отст...
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07.02.2025, 12:06
В 2026 году набор в ВУЗы должен пройти по новым правилам
7 февраля — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин накануне, 6 февраля, провел заседание Совета по науке и...
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27.01.2025, 11:01
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Республики Беларусь
27 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на пос...