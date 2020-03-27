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Власть     27.03.2020 13:20

Принятые в Москве меры против коронавируса распространят на всю страну - Мишустин

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Теги:  коронавирус  Михаил Мишустин  ограничения 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Ограничительные меры, принятые в Москве против распространения коронавируса, необходимо распространить на всю страну, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

«Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области», - заявил Мишустин.

Премьер-министр также призвал граждан отказаться от развлечений и поездок на предстоящей неделе и оставаться в своих домах.

В среду, 25 марта, президент России Владимир Путин объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля в связи с распространением коронавируса.

В Москве указами мэра Сергея Собянина введены ограничительные меры, которые сам мэр Москвы назвал беспрецедентными. В столице отменены массовые мероприятия, закрыты школы и учреждения дополнительного образования. Все граждане старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим.

С 28 апреля временно приостанавливается работа предприятий общепита за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд. Также приостанавливается работа объектов торговли кроме аптек, продовольственных магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.

Временно прекращается предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека.

Также временно прекращается посещение гражданами территорий общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково».

Правительство России в связи с распространением коронавируса прекратило авиасообщение с другими странами, кроме рейсов для вывоза россиян из других стран на родину.

Региональным властям поручено приостановить работу кинотеатров и ТРЦ, закрыть предприятия общепита, приостановить деятельность санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и объектов массового отдыха.


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Теги: 
коронавирус  Михаил Мишустин  ограничения 

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