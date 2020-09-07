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Власть     07.09.2020 20:52

Проектом реновации в Останкино утверждено строительство 404 тыс кв метров недвижимости на месте 112 тыс сноса

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Теги:  Москва  власть  эффективность  реновация  проект  Останкино 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление Правительста Москвы №1448-ПП от 4 сентября 2020 года об утверждении проекта планировки территории микрорайонов 14, 15-16 и квартала 104 Останкинского района города Москвы. Документ имеется в распоряжении ИА МОССОВЕТ.

Проект планировки территории подготовлен в целях реализации программы реновации жилищного фонда Москвы на территория 96,8 га. в Останкинском районе.

Проектом планировки предполагается снос снос тридцати четырех многоквартирных домов, суммарной поэтной наземной площадью в габаритах наружных стен - 112,40 тыс. кв.м. Суммарная поэтажная наземная площадь размещенных объектов в габаритах наружныъ стен составит - 404,02 тыс.кв.метров.

Согласно утвержденному проекту, "высота проектируемых жилых зданий варьируется в пределах 55-90 метров. Допустимые отклонения границ распределения высотности внутри участка жилой застройки составляют 7 метров".

Справка ИА МОССОВЕТ: Для кварталов, микрорайонов или зон определённого вида использования измеряется суммарной поэтажной площадью застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящейся на единицу территории (тыс. м² / га). Суммарная поэтажная площадь — суммарная площадь всех наземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в т. ч. лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.).

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Теги: 
Москва  власть  эффективность  реновация  проект  Останкино 

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