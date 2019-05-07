7 мая. Mossovetinfo.ru – В России в ближайшее время упростят процедуру получения инвалидности, об этом сообщил на заседании правительства страны премьер-министр России Дмитрий Медведев.



По словам Медведева, в ближайшее время он намерен подписать постановление правительства, согласно которому процедура и сроки получения инвалидности будут сокращены. Кроме того, будет осуществлен поэтапный переход к электронному обороту документов, которые оформляются при получении инвалидности.



Медведев отметил, что необходимо облегчить жизнь инвалидов и предоставить им возможность оформить необходимые документы через портал госуслуг, без личного хождения по инстанциям.