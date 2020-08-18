18 августа. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которых руководители двух стран обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщается на официальном сайте Кремля.
Меркель подчеркнула необходимость запуска национального диалога в Белоруссии, а также необходимости отпустить всех политических заключенных и остановить насилие.
В свою очередь, президент России назвал неприемлемыми попытки любого иностранного вмешательства во внутренние дела Белоруссии, и выразил надежду на скорейшую нормализацию обстановки в стране.
Массовые протестные акции начались в Белоруссии 9 августа, после объявления предварительных результатов президентских выборов. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.
Однако штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.
Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, один человек погиб.
Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.
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