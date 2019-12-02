2 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт работе газопровода «Сила Сибири».



Газопровод будет поставлять в Китай российский газ. В первый год работы планируется поставка 5 миллиардов кубометров газа, в 2021 году – 10 миллиардов кубометров, 2021- 15 миллиардов кубометров. Через пять лет поставки выйдут на уровень 38 миллиардов кубометров в год. Договор на поставку российского газа в Китай подписан сроком на 30 лет.



Газопровод, который проходит по территориям Иркутской области, Якутии и Амурской области, будет поставлять газ не только в Китай, но и российским потребителям на Дальнем Востоке.