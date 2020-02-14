14 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин издал указ об увековечивании памяти второго мэра Москвы Юрия Лужкова, указ опубликован на официальном портале правовой инофрмации.



Указом властям Москвы рекомендовано рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, а также о присвоении имени Лужкова Городскому университету управления правительства Москвы.



Кроме того, указом рекомендуется рассмотреть иные мероприятия, посвященные увековечиванию памяти Юрия Лужкова.



Второй мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков скончался в декабре 2019 года в возрасте 83 лет.