26 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин может на следующей неделе выступить с еще одним обращением по ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив», - сказал Песков.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем telegram-канале сообщил, что «во вторник или среду» президент объявит решение по продлению ограничительных мер.
По последним официальным данным, в России выявлено 80 949 случаев заболевания. В Москве подтверждено 42 480 случаев заражения коронавирусом.
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