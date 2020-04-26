26 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин может на следующей неделе выступить с еще одним обращением по ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».



«Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив», - сказал Песков.



Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем telegram-канале сообщил, что «во вторник или среду» президент объявит решение по продлению ограничительных мер.



По последним официальным данным, в России выявлено 80 949 случаев заболевания. В Москве подтверждено 42 480 случаев заражения коронавирусом.