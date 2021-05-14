Путин: на Украине проводится зачистка политического поля

14 мая. Mossovetinfo.ru — На Украине при попустительстве Запада проводится зачистка политического поля, заявил на совещании с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин.



«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнёры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.



Президент отметил, что отдельным гражданам Украины по политическим мотивам ставят в вину работу с Россией в сфере экономики, при этом, многие лица даже из политического руководства страны много лет занимаются тем же самым и это считается нормой.



Действия украинских властей, по мнению Путина, направлены на то, чтобы полностью зачистить силы, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины и добрососедские отношения с Россией.



«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию», - заявил Путин.



По словам президента России, учитывая те угрозы, которые создаются в отношении России на территории Украины, эти вопросы должны всегда находится в поле зрения российской стороны, и на них всегда будет реакция.