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Власть     14.05.2021 18:26

Путин: на Украине проводится зачистка политического поля

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Украина 

14 мая. Mossovetinfo.ru — На Украине при попустительстве Запада проводится зачистка политического поля, заявил на совещании с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин.

«Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнёры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Президент отметил, что отдельным гражданам Украины по политическим мотивам ставят в вину работу с Россией в сфере экономики, при этом, многие лица даже из политического руководства страны много лет занимаются тем же самым и это считается нормой.

Действия украинских властей, по мнению Путина, направлены на то, чтобы полностью зачистить силы, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины и добрососедские отношения с Россией.

«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию», - заявил Путин.

По словам президента России, учитывая те угрозы, которые создаются в отношении России на территории Украины, эти вопросы должны всегда находится в поле зрения российской стороны, и на них всегда будет реакция.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Украина 

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