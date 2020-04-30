30 апреля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее 30 апреля глава правительства Михаил Мишустин сообщил Путину, что заразился коронавирусом, и будет соблюдать самоизоляцию.
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