4 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе встречи в видеоформате с мэром Москвы Сергеем Собяниным назвал энергичными и эффективными меры столичных властей по борьбе с коронавирусом, сообщается на официальном сайте Кремля.
Путин отметил, что так как Москва является огромным городом и крупнейшим в стране транспортным хабом, избежать вспышки заражения коронавирусом было сложно.
«Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных. Вы первые ввели ограничения, но и первые начали, по сути дела, их снимать, оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации», - заявил Путин.
В ответ мэр Москвы поблагодарил Путина за постоянный контроль и внимание к проблемам Москвы и подчеркнул, что все меры, которые московские власти принимали для борьбы с коронавирусом, согласовывались с президентом и правительством страны. При этом, принятые меры с одной стороны помогли сбить эпидемию, а с другой стороны, дали городу возможность нормально функционировать.
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