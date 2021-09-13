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Власть     13.09.2021 14:17

Путин не исключил своего ухода на карантин из-за коронавируса

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  COVID-19  карантин 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса, так как в его окружении многие заболели COVID-19, сообщает РИА Новости.

«Даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», - заявил президент России во время встречи с паралимпийцами в Кремле.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство ожидает осенью подъем заболеваемости коронавирусом.

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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  COVID-19  карантин 

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