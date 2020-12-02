2 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин не принимал решений возглавить избирательный список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



«Каких-либо решений на этот счет президент не принимал, и мы об этом не сообщали», - приводит слова Пескова «Интерфакс».



Выборы в Государственную думу должны состоятся 19 сентября 2021 года.