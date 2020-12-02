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Власть     02.12.2020 12:34

Путин не принимал решений возглавить список ЕР на выборах в Госдуму - Песков

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Теги:  Дмитрий Песков  Владимир Путин  выборы  Единая Россия 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин не принимал решений возглавить избирательный список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений на этот счет президент не принимал, и мы об этом не сообщали», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

Выборы в Государственную думу должны состоятся 19 сентября 2021 года.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Владимир Путин  выборы  Единая Россия 

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