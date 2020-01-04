4 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января.



Из распоряжения президента следует, что обращение состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» и начнется в 12:00.