4 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января.
Из распоряжения президента следует, что обращение состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» и начнется в 12:00.
15:25 Власть Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»
12:07 Город (Москва и область) Метро и МЦК 27 декабря воспользовалось рекордное число пассажиров в 2019 году
10:39 Город (Москва и область) Москва перешла на раздельный сбор мусора
10:46 Город (Москва и область) Как будет работать общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь
10:45 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
15:25 Власть Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»
10:45 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной
09:43 Город (Москва и область) Как работают госучреждения в Москве в новогодние праздники
09:08 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в новогодние праздники
09:07 Город (Москва и область) Как работают центры «Мои документы» в новогодние праздники
08:56 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в новогоднюю ночь
08:09 Город (Москва и область) Новогодняя программа на ВДНХ
17:26 Город (Москва и область) График движения электричек в Московском регионе изменится в праздники
07:58 Общество Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова