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Власть     04.01.2020 15:25

Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Совет Федерации  СФ 

4 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января.

Из распоряжения президента следует, что обращение состоится в Центральном выставочном зале «Манеж» и начнется в 12:00.


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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Совет Федерации  СФ 

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