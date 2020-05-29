29 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим с сохранением заработной платы. Указ опубликован на сайте Кремля
В указе о проведении парадов и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Парада Победы также говорится, что военные парады пройдут в Москве и других городах России и начнутся в 10:00 по местному времени.
В столице парад пройдет на Красной площади. Кроме того, в 22:00 в Москве и в других городах будет запущен артиллерийский салют.
В середине апреля Путин отложил проведение праздничных мероприятий, связанных с Днем Победы, в связи с распространением коронавируса.
Во вторник, 26 мая, Путин приказал министру обороны Сергеем Шойгу. начать подготовку к военному параду и назначил его на 24 июня. Кроме того, Путин предложил провести шествие «Бессмертного полка» 26 июля.
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