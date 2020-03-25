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Власть     25.03.2020 16:28

Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта до 5 апреля

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Теги:  Владимир Путин  коронавирус  выходные 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в обращении к населению страны объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», - заявил Путин.

При этом Путин подчеркнул, что все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, банковские структуры, транспорт и органы власти продолжат работу.


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Теги: 
Владимир Путин  коронавирус  выходные 

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