25 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в обращении к населению страны объявил нерабочей следующую неделю с 30 марта по 5 апреля.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля», - заявил Путин.
При этом Путин подчеркнул, что все структуры жизнеобеспечения, медучреждения, аптеки, магазины, банковские структуры, транспорт и органы власти продолжат работу.
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