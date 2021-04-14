Путин освободил от должностей несколько генералов Росгвардии

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин издал указ, которым освободил от должностей и отправил в отставку несколько генералов Росгвардии, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, опубликовав документ.



Освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы замглавы Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин.



Уволены с военной службы возглавлявший ранее главное управление связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков, бывший руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, экс-начальник финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, экс-начальник Пермского военного института войск национальной гвардии генерал-майор Владимир Купавский.



Кроме того, от занимаемых должностей освобождены начальник договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.