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Власть     29.01.2020 17:44

Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева

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Теги:  Владимир Путин  кадры  назначения  Михаил Игнатьев  Олег Николаев  Чувашская Республика 

29 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Игнатьев отрешен от должности «в связи с утратой доверия».

Временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики назначен Олег Николаев, который до настоящего момента возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей.


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Карта места

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Теги: 
Владимир Путин  кадры  назначения  Михаил Игнатьев  Олег Николаев  Чувашская Республика 

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