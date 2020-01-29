29 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Игнатьев отрешен от должности «в связи с утратой доверия».
Временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики назначен Олег Николаев, который до настоящего момента возглавлял комитет Госдумы по делам национальностей.
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