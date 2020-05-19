19 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет назначение первого вице-премьера Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра страны, указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Таким образом, премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей.



30 апреля Мишустин сообщил Путину о том, что заразился коронавирусом. В связи с этим, в тот же день президент России своим указом временно возложил исполнение обязанностей главы правительства на Андрея Белоусова.



Проходя лечение Мишустин провел несколько совещаний в формате видеоконференции.