19 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет назначение первого вице-премьера Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра страны, указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Таким образом, премьер-министр России Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей.
30 апреля Мишустин сообщил Путину о том, что заразился коронавирусом. В связи с этим, в тот же день президент России своим указом временно возложил исполнение обязанностей главы правительства на Андрея Белоусова.
Проходя лечение Мишустин провел несколько совещаний в формате видеоконференции.
13:17 Город (Москва и область) 3% пассажиров московского метро сейчас не носят маски - Дептранс
12:53 В России В России от коронавируса умерли более 2,8 тысячи человек
11:59 Власть Путин подписал указ о возращении Мишустина к обязанностям премьер-министра
11:49 Город (Москва и область) Случаи бешенства животных выявлены в 13 округах Подмосковья
11:43 Происшествия Сильный ветер в понедельник повалил в Москве более 30 деревьев, пострадавших нет
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами
20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится
16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга
13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня
22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии