Путин подписал закон о поиске пропавших людей по геолокации

1 июля. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон, которые позволяет использовать данные геолокации при поиске пропавших людей, закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Согласно закону, правоохранительные органы могут получить у операторов связи данные геолокации мобильных устройств пропавших граждан. В течение 48 часов с момента начала поиска, проводящий розыскные мероприятия орган обязан получить постановление суда о проведении розыска или прекратить его.



Данные геолокации от органов внутренних дел смогут получать и волонтеры, принимающие участие в поисках пропавших людей. Данные волонтерам будут предоставлять в соответствии с законом об основах участия граждан в охране общественного порядка.