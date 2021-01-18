 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Власть     18.01.2021 10:57

Путин поручил доработать проект единого плана достижения национальных целей до 1 февраля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Путин  Михаил Мишустин  правительство РФ  поручения  национальные проекты 

18 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину до 1 февраля доработать проект единого плана достижения национальных целей, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Скорректированный план должен быть представлен на рассмотрение Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Кроме того, до 1 апреля правительству поручено при необходимости скорректировать национальные проекты и государственные программы, приведя их в соответствие с Единым планом.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Путин  Михаил Мишустин  правительство РФ  поручения  национальные проекты 

Возврат к списку

Лента новостей

10:57 Власть Путин поручил доработать проект единого плана достижения национальных целей до 1 февраля

10:24 В России В Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта

10:10 Город (Москва и область) «Аэроэкспресс» 19-21 января временно отменит ряд поездов в аэропорт Шереметьево

09:27 Общество Почти половина россиян сталкивалась с банковским мошенничеством - опрос

09:11 Город (Москва и область) Шесть домов передадут под заселение по реновации в I квартале 2021 года

Актуальные материалы

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации

20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru