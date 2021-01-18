Путин поручил доработать проект единого плана достижения национальных целей до 1 февраля

18 января. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру страны Михаилу Мишустину до 1 февраля доработать проект единого плана достижения национальных целей, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.



Скорректированный план должен быть представлен на рассмотрение Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.



Кроме того, до 1 апреля правительству поручено при необходимости скорректировать национальные проекты и государственные программы, приведя их в соответствие с Единым планом.