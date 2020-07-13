13 июля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил своей администрации подготовить указ о национальных целях страны до 2030 года.
«С учетом результатов голосования по конституции и по итогам сегодняшнего обсуждения прошу администрацию президента вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», - заявил Путин.
По словам президента, одной из основных задач страны на предстоящее десятилетие является формирование современной среды для жизни российских семей и для развития человека.
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