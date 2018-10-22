22 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России поручил правительству России разработать экономические меры в ответ на антироссийские санкции Украины, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.



Правительству предложено разработать меры в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации», а также «в целях защиты национальных интересов».



Ответные меры России будут направлены как против юридических, так и против физических лиц.