12 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума поручил правительству России разработать программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективный период до 2035 года, сообщается на официальном сайте Кремля.



Программа должна быть разработана правительством совместно с региональными органами власти субъектов Дальневосточного федерального округа. Разработать программу поручено до 1 сентября 2019 года.



Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть возможность докапитализации Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона в 2019-2021 году. Доклад о возможности докапитализации фонда должен поступить президенту до 1 ноября текущего года.