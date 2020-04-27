27 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин поручил правительству страны проработать меры по снижению первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.



Свои предложения правительство должно предоставить до 20 мая текущего года.



Ранее правительство утвердило предложенную Путиным программу льготной ипотеки, в рамках которой гражданам будут предоставлять льготную ипотеку на покупку жилья комфорт-класса под 6,5 % годовых.