Путин посетил пункт управления Объединённой группировки войск

2 декабря — Mossovetinfo.ru — Вечером 30 ноября Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединённой группировки войск. Президент заслушал доклады начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками группировки «Центр» Валерия Солодчука и командующего войсками группировки «Восток» Андрея Иванаева. Российские войска освободили Красноармейск в Донецкой Народной Республике и Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщали сайт Кремля и Минобороны.



В.Путин поблагодарил командующих и личный состав группировок за успешные действия, а также поставил задачи по обеспечению войск всем необходимым для ведения боевых действий в наступивший зимний период.



Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области.