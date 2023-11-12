Путин поставил задачи: повысить эффективность власти, совершенствовать демократические институты

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Повышение эффективности всех уровней публичной власти, совершенствование демократических институтов, механизмов народовластия и местного самоуправления - является важнейшей задачей развития страны, сказал президент России Владимир Путин выступая на XXI Съезде «Единой России» 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия».



«Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.



И конечно, наша важнейшая задача – повышение эффективности всех уровней публичной власти. И здесь также предстоит кропотливая работа, в том числе законодательная – в федеральном и региональных парламентах, широкое использование лучших управленческих практик и, конечно, укрепление кадрового потенциала», - сказал Путин.