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Путин поставил задачи: повысить эффективность власти, совершенствовать демократические институты
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Повышение эффективности всех уровней публичной власти, совершенствование демократич...
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30.11.2023, 13:57
До 1 января 2025 года продлен переходный период для введения нового порядка регистрации на сайтах
30 ноября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Государственной Думы 30 ноября приняли в третьем чтении закон, который дает ро...
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В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку
12 ноября — Mossovetinfo.ru — В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией ка...