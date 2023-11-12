 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Власть     17.12.2023 17:36

Путин поставил задачи: повысить эффективность власти, совершенствовать демократические институты

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Единая Россия  власть  эффективность  демократические институты 

17 декабря — Mossovetinfo.ru — Повышение эффективности всех уровней публичной власти, совершенствование демократических институтов, механизмов народовластия и местного самоуправления - является важнейшей задачей развития страны, сказал президент России Владимир Путин выступая на XXI Съезде «Единой России» 17 декабря на площадке выставки-форума «Россия».

«Нам предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.

И конечно, наша важнейшая задача – повышение эффективности всех уровней публичной власти. И здесь также предстоит кропотливая работа, в том числе законодательная – в федеральном и региональных парламентах, широкое использование лучших управленческих практик и, конечно, укрепление кадрового потенциала», - сказал Путин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Единая Россия  власть  эффективность  демократические институты 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:36 Власть Путин поставил задачи: повысить эффективность власти, совершенствовать демократические институты

11:11 В России Правительство России утвердило стратегическое направление цифровой трансформации отрасли культуры

11:00 Город (Москва и область) С понедельника, 18 декабря, синоптики прогнозируют в Москве и регионе плюсовую температуру

16:10 Происшествия Председатель СК России поручил представить доклад о противоправных действиях на рынке "Садовод"

07:43 Город (Москва и область) Семь городских проектов столицы России отмечены премией Рунета в 2023 году - Собянин

Актуальные материалы

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

19:34 Город (Москва и область) Принят бюджет Москвы на 2024 год, расходная часть — 4,8 трлн рублей

09:19 Город (Москва и область) Сергей Собянин утвердил планировку финишного участка Троицкой линии метро

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru