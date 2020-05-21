21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил провести Единый государственный экзамен 29 июня.



Свое предложение президент сделал во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.



Ранее Министерство просвещения по рекомендации органов здравоохранения, в связи с существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией, приняло решение перенести сдачу ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Однако конкретная дата сдачи не было определена.

