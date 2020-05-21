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Власть     21.05.2020 14:31

Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня

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Теги:  ЕГЭ  Владимир Путин  дата 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил провести Единый государственный экзамен 29 июня.

Свое предложение президент сделал во время совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса.

Ранее Министерство просвещения по рекомендации органов здравоохранения, в связи с существующей санитарно-эпидемиологической ситуацией, приняло решение перенести сдачу ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Однако конкретная дата сдачи не было определена.


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Теги: 
ЕГЭ  Владимир Путин  дата 

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