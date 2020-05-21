Другие материалы
-
Власть
21.05.2020, 14:31
Путин предложил провести ЕГЭ 29 июня
21 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин предложил провести Единый государственный экзамен 29 июня. Свое предложение президент сделал во время совещания о ситуации в системе ...
-
Власть
21.05.2020, 13:17
Госдума приняла закон о создании базы данных россиян
21 мая. Mossovetinfo.ru – Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, о создании в России единого информационного регистра, который будет содержать сведения о гражданах России. В ...
-
Власть
21.05.2020, 09:00
СФ РФ предлагает законодательно установить понятие самоизоляции
21 мая. Mossovetinfo.ru – В совете Федерации предложили законодательно установить понятие самоизоляции, и также установить порядок введения режима самоизоляции и права региональных властей в устан...