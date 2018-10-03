3 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект частичной декриминализации статьи уголовного кодекса об экстремизме (статья 282 УК РФ), проект уже находится в электронной базе данных Госдумы.
Президент предложил снизить наказания за действия, указанные в первой части статьи, которая говорит о экстремизме в СМИ и сети Интернет. Предлагается данные действия сделать уголовно наказуемыми только если ранее в течение года человек уже был привлечен за данные действия к административной ответственности.
Изменения должны исключить привлечение к уголовной ответственности за однократное действие, или за действие, не представляющее угрозы для безопасности государства и основ конституционного строя.
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