3 октября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект частичной декриминализации статьи уголовного кодекса об экстремизме (статья 282 УК РФ), проект уже находится в электронной базе данных Госдумы.



Президент предложил снизить наказания за действия, указанные в первой части статьи, которая говорит о экстремизме в СМИ и сети Интернет. Предлагается данные действия сделать уголовно наказуемыми только если ранее в течение года человек уже был привлечен за данные действия к административной ответственности.



Изменения должны исключить привлечение к уголовной ответственности за однократное действие, или за действие, не представляющее угрозы для безопасности государства и основ конституционного строя.