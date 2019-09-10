9 сентября. Mossovetinfo.ru – президент России Владимир Путин внес на рассмотрение вновь избранного Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.



Среди предложенных президентом кандидатур действующий глава Крыма Сергей Аксенов, представляющий партию «Единая Россия». Кроме Аксенова Путин внес на рассмотрение парламентариев кандидатуры Сергея Богатыренко (КПРФ) и Павла Шперова (ЛДПР).



При этом, Константинов выразил мнение, что парламентарии вновь выберут главой Крыма Сергея Аксенова.



Новый Госсовет Крыма был избран в Единый день голосования 8 сентября. 60 мест в новом парламенте республики получила партия «Единая Россия», 10 мест – ЛДПР, 5 мест – КПРФ.