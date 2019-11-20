20 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, сообщается на официальном сайте Кремля.



Запуск двух первых маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» запланирован на 21 ноября. Общая протяженность двух маршрутов составит 132 километра, на них будет расположено 57 станций, 19 из которых будут пересадочными, с них можно будет пересесть на метро и МЦК.



Московские центральные диаметры являются совместным проектом Министерства транспорта РФ, Правительства Москвы, правительства Московской области и ОАО «РЖД».