20 ноября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров, сообщается на официальном сайте Кремля.
Запуск двух первых маршрутов МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» запланирован на 21 ноября. Общая протяженность двух маршрутов составит 132 километра, на них будет расположено 57 станций, 19 из которых будут пересадочными, с них можно будет пересесть на метро и МЦК.
Московские центральные диаметры являются совместным проектом Министерства транспорта РФ, Правительства Москвы, правительства Московской области и ОАО «РЖД».
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