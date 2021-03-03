Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные акции

3 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе итоговой коллегии МВД призвал активнее бороться с вовлечением детей в несогласованные акции.



Цели тех, кто пытается вовлекать детей в несанкционированные акции, президент назвал «хорьковыми» и эгоистичными, и призвал правоохранителей работать так, чтобы не создавать для жизни и здоровья детей дополнительных угроз.



Также президент напомнил, что интернет часто используют для продвижения неприемлемого контента, такого, как призывы к суициду, проституции и детской порнографии.



«С коллегами из других ведомств необходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия», - заявил Путин.



Президент России также напомнил, что втягивание детей в противоправные акции является нарушением закона, соответственно на это и нужно реагировать.