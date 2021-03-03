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Власть     03.03.2021 19:04

Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные акции

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Теги:  Владимир Путин  МВД  несовершеннолетние 

3 марта. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в ходе итоговой коллегии МВД призвал активнее бороться с вовлечением детей в несогласованные акции.

Цели тех, кто пытается вовлекать детей в несанкционированные акции, президент назвал «хорьковыми» и эгоистичными, и призвал правоохранителей работать так, чтобы не создавать для жизни и здоровья детей дополнительных угроз.

Также президент напомнил, что интернет часто используют для продвижения неприемлемого контента, такого, как призывы к суициду, проституции и детской порнографии.

«С коллегами из других ведомств необходимо вести мониторинг интернет-пространства, активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия», - заявил Путин.

Президент России также напомнил, что втягивание детей в противоправные акции является нарушением закона, соответственно на это и нужно реагировать.

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Теги: 
Владимир Путин  МВД  несовершеннолетние 

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