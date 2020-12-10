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Власть     10.12.2020 10:51

Путин призвал не допустить нехватку средств на еду у россиян

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Теги:  Владимир Путин  бедность 

10 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал не допустить нехватку средств на еду у россиян.

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. <...> Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.

Путин отметил, что данный вопрос требует особого внимания и использования мер поддержки граждан со стороны правительства.

Также в ходе совещания Путин выразил обеспокоенность ростом цен на базовые продукты питания.


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Теги: 
Владимир Путин  бедность 

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