10 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал не допустить нехватку средств на еду у россиян.



«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. <...> Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.



Путин отметил, что данный вопрос требует особого внимания и использования мер поддержки граждан со стороны правительства.



Также в ходе совещания Путин выразил обеспокоенность ростом цен на базовые продукты питания.