10 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам призвал не допустить нехватку средств на еду у россиян.
«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. <...> Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», - приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
Путин отметил, что данный вопрос требует особого внимания и использования мер поддержки граждан со стороны правительства.
Также в ходе совещания Путин выразил обеспокоенность ростом цен на базовые продукты питания.
10:51 Власть Путин призвал не допустить нехватку средств на еду у россиян
10:17 Общество Сотрудники полиции приняли роды в московском метро
09:52 Власть Путин прокомментировал рост цен на базовые продукты питания
09:29 В России В России проведено более 81 миллиона тестов на коронавирус - Роспотребнадзор
09:18 В мире Белоруссия закроет выезд через наземные границы из-за коронавируса
17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье
20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022
19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела
10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение
01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников
11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ