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Власть     08.12.2020 14:47

Путин продлил «дачную амнистию» до 1 марта 2026 года

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Теги:  Владимир Путин  законы  дачная амнистия 

8 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, до 1 марта 2026 года продлевается упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома.

Возможность оформить права в упрощенном порядке действовала до 1 марта 2021 года. После этого для оформления прав необходимо было бы уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства на участке для принятия решения о согласовании параметров дома и направлении документов в Росреестр.

При этом, для тех, кто начал строительство до 4 августа 2018 года не получив разрешения, действовал порядок, согласно которому, они могли подать документы в процессе строительства, а разрешение на его начало и ввод дома в эксплуатацию им не требуется. Однако, если бы документы не были поданы до 1 марта 2021 года, в дальнейшем оформить свой дом в собственность они смогли бы только через суд.

Новый закон продлевает «дачную амнистию» на 5 лет. Оформить дом в собственность можно при наличии права на земельный участок, на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем. Подавать уведомления о начале и окончании строительства не требуется.

Кроме того, новый закон разрешает в течение пяти лет подавать уведомления о строительстве жилых домов, возведение которых началось до 4 августа 2018 года.

Дачная амнистия действует в России уже 14 лет. За это время в упрощенном порядке граждане оформили право собственности почти на 14 миллионов объектов недвижимости.


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Теги: 
Владимир Путин  законы  дачная амнистия 

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