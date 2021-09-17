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Власть     17.09.2021 16:30

Путин проголосовал онлайн

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Теги:  Владимир Путин  Путин  Дмитрий Песков  выборы  голосование  выборы в Госдуму  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  электронное голосование 

17 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной Думы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин проголосовал онлайн», - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России проголосует онлайн, так как из-за большого количества заболевших коронавирусом, он вынужден перейти на самоизоляцию.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  Дмитрий Песков  выборы  голосование  выборы в Госдуму  выборы-2021  выборы в Госдуму-2021  электронное голосование 

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