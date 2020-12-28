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Власть     06.01.2021 10:51

Путин просит Собянина "не прибедняться" - бюджет верстается с профицитом

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Теги:  Путин  Собянин  бюджет  заимствования 

6 января 2020 г. Mossovetinfo.ru - По мнению президента России Владимира Путина, московскому бюджету не потребуется заимствовать средства. Также Путин, после выступления мэра Москвы Сергея Собянина во вторник на видеоконференции в ходе совещания по социальным вопросам, попросил Собянина "не прибедняться". Об этом сообщается в стенограмме видеоконференции, распространенной пресс-службой президента.

"Надеюсь, ничего заимствовать Вам не придется. Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом. Так что Вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у Вас в этом смысле в порядке", - сказал Путин.

Также президент выразил надежду, что Москва, как и в 2020 году поможет нуждающимся регионам.
"Хочу выразить надежду также на то, что Вы так же, как и в прошлом году, при необходимости поможете тем регионам Российской Федерации, которые нуждаются в поддержке Москвы. Так уже у нас сложилось за последние годы, надеюсь, так и будет в будущем. Успехов Вам. Спасибо большое", - сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, 21 декабря 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, закон опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы. Принятый бюджет запланирован дефицитным.

Фото: пресс-служба президента РФ

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Теги: 
Путин  Собянин  бюджет  заимствования 

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