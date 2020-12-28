Другие материалы
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Власть
06.01.2021, 10:51
Путин просит Собянина "не прибедняться" - бюджет верстается с профицитом
6 января 2020 г. Mossovetinfo.ru - По мнению президента России Владимира Путина, московскому бюджету не потребуется заимствовать средства. Также Путин, после выступления мэра Москвы Сергея Собянина во...
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Власть
29.12.2020, 15:02
Путин предложил рассмотреть вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин согласился с предложением рассмотреть вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров. Вопрос поднял в ходе встречи с президе...
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Власть
28.12.2020, 14:31
Правительство: вакцинация позволит улучшить ситуацию с COVID-19 к весне 2021 года
28 декабря. Mossovetinfo.ru - Продолжение вакцинации позволит улучшить ситуация с коронавирусом к весне 2021 года, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова отме...