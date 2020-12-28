Власть 29.12.2020, 15:02 Путин предложил рассмотреть вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Президент России Владимир Путин согласился с предложением рассмотреть вопрос об индексации пенсии работающих пенсионеров. Вопрос поднял в ходе встречи с президе...