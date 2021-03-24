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Власть     26.03.2021 10:51

Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от судебного взыскания

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Теги:  Владимир Путин  Путин  поручения  минимальный доход  защита  Госдума  Правительство 

26 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме вместе с правительством разработать меры по защите от судебного взыскания минимального дохода граждан, поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин предложил запретить списывать за долги минимальный доход россиян. Свои предложения по этому вопросу Госдума и правительство должны представить до 24 июня текущего года.

Ответственными за выполнение поручения назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства Михаил Мишустин.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  поручения  минимальный доход  защита  Госдума  Правительство 

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