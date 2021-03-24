Другие материалы
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Власть
26.03.2021, 10:51
Путин рекомендовал защитить минимальный доход граждан от судебного взыскания
26 марта. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме вместе с правительством разработать меры по защите от судебного взыскания минимального дохода граждан, поручение опубли...
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Власть
25.03.2021, 13:31
Решение о продлении льготной ипотеки примут до 1 июля по каждому региону
25 марта. Mossovetinfo.ru — До первого июля правительство России примет решение о продлении программы льготной ипотеки в каждом конкретном регионе, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. «В каждом...
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Власть
24.03.2021, 18:14
Путин вернется к обычному графику после окончания вакцинации - Песков
24 марта. Mossovetinfo.ru — Владимир Путин может вернутся к обычному графику работы после завершения вакцинации, рассказал на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Р...