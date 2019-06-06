6 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может отказаться продлевать договор СНВ-3 (договор об ограничении стратегических наступательных вооружений), если это никому не нужно.
На встрече с главными редакторами мировых информационных агентств Путин заявил, что Россия не раз заявляла о своей готовности начать переговоры о продлении договора, однако никакого ответа на эти сигналы нет, а в 2021 году действие договора закончится.
По словам Путина, после окончания действия договора, не останется инструментов для ограничения гонки вооружений, в том числе для милитаризации космоса.
При этом Путин отметил, что Россия обогнала другие страны по созданию систем гипероружия, поэтому российские вооруженные силы сумеют обеспечить безопасность страны даже если договор прекратит действовать.
Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году, в 2011 году договор был ратифицирован и вступил в силу. Срок действия договора составляет 10 лет.
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