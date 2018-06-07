7 июня. Mossovetinfo.ru – Российский военный контингент будет находится в Сирии до тех пор, пока это отвечает интересам России, заявил президент России Владимир Путин во время «Прямой линии».
Президент напомнил, что российский контингент на территории Сирии ведет борьбу с террористами, среди которых хватает выходцев из России и стран СНГ. В связи с этим проще уничтожить их на территории Сирии, прежде чем они вернуться на родину с оружием в руках.
Также Путин напомнил, что в Сирии находятся два российских пункта военного базирования в Хмеймим и Тартусе. При этом президент подчеркнул, что это именно временные пункты базирования, а не постоянные базы, и их в любой момент можно свернуть без материальных потерь.
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