Власть 14.04.2021, 14:27 Названо место оглашения послания президента Федеральному собранию

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», заявил на заседании Совета Федерации в среду, 14 апреля перв...

Власть 14.04.2021, 13:18 Путин сделал вторую прививку от коронавируса

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин сделал второй укол двухфазной вакцины от коронавируса, об этом сам президент сообщил на заседании президиума Русского географического общес...