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Власть     14.04.2021 13:18

Путин сделал вторую прививку от коронавируса

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Теги:  Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин сделал второй укол двухфазной вакцины от коронавируса, об этом сам президент сообщил на заседании президиума Русского географического общества.

«Я хочу проинформировать, что прямо сейчас перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, уверен в этом», - приводит слова Путина РИА Новости.

При этом президент не раскрыл, какой именно из российских вакцин от коронавируса он привился.

Первую прививку двухкомпонентной вакцины Путин сделал 23 марта. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что второй укол будет сделан примерно через 3 недели.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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