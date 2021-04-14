Другие материалы
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Власть
14.04.2021, 14:27
Названо место оглашения послания президента Федеральному собранию
14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в центральном выставочном зале «Манеж», заявил на заседании Совета Федерации в среду, 14 апреля перв...
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Власть
14.04.2021, 13:18
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин сделал второй укол двухфазной вакцины от коронавируса, об этом сам президент сообщил на заседании президиума Русского географического общес...
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Власть
14.04.2021, 10:47
Путин освободил от должностей несколько генералов Росгвардии
14 апреля. Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин издал указ, которым освободил от должностей и отправил в отставку несколько генералов Росгвардии, сообщил в своем telegram-канале депутат Г...