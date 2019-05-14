14 мая. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Тем же указом предыдущая доктрина энергетической безопасности, принятая в 2012 году, признается утратившей силу.
Новая доктрина подразумевает стабильное обеспечение внутренних потребностей, создание энергетических резервов, сохранение лидирующих позиций на международных рынках. При этом планируется снизить долю углеводородов в энергобалансе страны, увеличение потребления СПГ внутри страны, развитие внутреннего газового рынка, а также возобновляемых источников энергии. При этом в доктрине зафиксирована задача не допустить конкуренции различных видов российских энергоресурсов на мировых рынках.
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